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Бюджет ФИФА к 2022 году должен увеличиться до $6,56 млрд

Спорт
13 июня, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Было отмечено, что выполнение планируемого бюджета на 70% уже обеспечено действующими контрактами

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Логотип ФИФА

Логотип ФИФА

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бюджет Международной федерации футбола (ФИФА) к 2022 году должен возрасти до $6,56 млрд. Проект бюджета на цикл 2019-2022 был утвержден в среду на конгрессе организации, который проходит в Москве.

Было отмечено, что выполнение планируемого бюджета на 70% уже обеспечено действующими контрактами. Основные доходы организация получит от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Бюджет на цикл 2015-2018 должен был принести ФИФА $5,5 млрд, однако эти показатели были превышены на 10% - до $6,1 млрд.

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