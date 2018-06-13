Бюджет ФИФА к 2022 году должен увеличиться до $6,56 млрд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бюджет Международной федерации футбола (ФИФА) к 2022 году должен возрасти до $6,56 млрд. Проект бюджета на цикл 2019-2022 был утвержден в среду на конгрессе организации, который проходит в Москве.

Было отмечено, что выполнение планируемого бюджета на 70% уже обеспечено действующими контрактами. Основные доходы организация получит от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Бюджет на цикл 2015-2018 должен был принести ФИФА $5,5 млрд, однако эти показатели были превышены на 10% - до $6,1 млрд.