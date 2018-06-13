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"Амкар" не прошел лицензирование РФС и не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне

Спорт
13 июня, 12:55 дата обновления: 13 июня, 14:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

С большой долей вероятности "Амкар" в РФПЛ заменит махачкалинский "Анжи", который уже выразил желание вернуться в элитный дивизион в случае исключения пермского клуба

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Талисман "Амкара" рысенок Макар

Талисман "Амкара" рысенок Макар

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пермский "Амкар" не прошел лицензирование и не выступит в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

"В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон-2018/19",- сказал Летин.

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Источник: ФК "Амкар" 13 июня объявит сотрудникам клуба о прекращении существования

С большой долей вероятности "Амкар" в РФПЛ заменит махачкалинский "Анжи", который уже выразил желание вернуться в элитный дивизион в случае исключения пермского клуба.

Ранее источник в "Амкаре" сообщил ТАСС, что в среду руководство пермского клуба объявит сотрудникам и футболистам команды о закрытии команды. Это означает, что клуб утратит профессиональный статус и не будет участвовать ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиге, по сумме двух стыковых матчей команда обыграла "Тамбов" и сохранила прописку в РФПЛ. Пермский клуб выступал в премьер-лиге с 2004 года, наивысшим результатом команды является четвертое место в чемпионате и финал Кубка России в 2008 году, в котором пермяки уступили ЦСКА в серии пенальти. "Амкар" выступал в раунде плей-офф Кубка УЕФА сезона-2008/09, уступив по итогам двух матчей английскому "Ипсвичу" (1:3, 1:0).

Ранее о прекращении существования объявил обладатель Кубка России "Тосно" из Ленинградской области, который по итогам сезона выбыл из премьер-лиги.

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