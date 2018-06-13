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ФИФА отклонила предложение о наказании национальных федераций за нарушение прав человека

Спорт
13 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Палестина предлагала внести поправку в статью 3 устава ФИФА, которая предполагала приостановление или исключение членства национальной федерации в случае нарушения ею прав человека

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила предложенную Палестиной поправку в устав, которая бы позволяла принимать санкции в отношении членов организации, нарушающих права человека. Такое решение было принято на конгрессе ФИФА, который проходит в Москве.

Палестина предлагала внести поправку в статью 3 устава ФИФА, которая предполагала приостановление или исключение членства национальной федерации в случае нарушения ею прав человека.

Совет ФИФА, в свою очередь, единогласно проголосовал против этой поправки, поскольку ее формулировки довольно размыты и входят в противоречие со швейцарским законодательством, которому подчинена ФИФА.

Конгресс поддержал позицию совета ФИФА со значительным перевесом голосов.

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