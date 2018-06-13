СМИ: ФК "Милан" может обменять вратаря Доннарумму на форварда "Челси" Морату

ТАСС, 13 июня.Футбольный клуб "Милан" намерен обменять вратаря Джанлуиджи Доннарумму на нападающего лондонского "Челси" Альваро Морату. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Corrie dello Sport.

По информации газеты, руководство "Милана" намерено расстаться с 19-летним вратарем уже этим летом. Итальянский клуб может включить Доннарумму в сделку по покупке Мораты из "Челси". Английский клуб согласится на обмен футболистами, если вратарь Тибо Куртуа решит покинуть лондонскую команду.

Летом 2017 года голкипер продлил контракт с "Миланом" до 2021 года. В прошедшем сезоне Доннарумма неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков итальянской команды. Агента игрока Мино Райола в апреле заявил, что вратарь готов рассмотреть предложения от зарубежных клубов.

Мората перешел в "Челси" из мадридского "Реала" летом 2017 года. В сезоне-2017/18 Мората провел 31 игру и забил 11 голов в чемпионате Англии. Нападающий не попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2018 года в России.