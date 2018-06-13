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РФС: "Амкар" еще может подать заявку для участия в чемпионате ПФЛ

Спорт
13 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее ТАСС стало известно, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги в следующем сезоне

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Футболисты "Амкара"

Футболисты "Амкара"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Амкар" может заявиться для участия в чемпионате второго дивизиона, который проходит под эгидой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

Ранее Летин сообщил, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. Также он сообщил, что "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге.

"В ФНЛ "Амкар" выступить не сможет, а у для участия в ПФЛ у клуба еще остается шанс заявиться. Завтра последний день приема заявок для участия во внештатной процедуре лицензирования. Документы потом будут рассматриваться на заседании комиссии 22 июня", - сказал Летин.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер- лиге, в стыковых матчах команда обыграла "Тамбов" и сохранила прописку в РФПЛ.

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