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Пресс-конференция, посвященная ЧМ-2018 по футболу на "Матч ТВ". Видеотрансляция завершена

Спорт
13 июня, 15:17 UTC+3

Представители телеканала рассказывают о концепции вещания "Матч ТВ" в телеэфире и интернете во время ЧМ-2018, а также показывают новую высокотехнологичную студию

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Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная планам телеканала "Матч ТВ" по освещению чемпионата мира по футболу в России и презентации диджитал-платформы "Хайпометр. Чемпионат мира 2018".

Главный продюсер телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан, футбольный эксперт "Матч ТВ", лучший бомбардир сборной России по футболу Александр Кержаков, ведущий и комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев и специалист диджитал-департамента компании "Газпром-медиа развлекательное телевидение" Евгений Галимский представляют концепцию вещания "Матч ТВ" в телеэфире и интернете во время ЧМ-2018, новую высокотехнологичную студию, построенную специально к турниру, футбольных экспертов канала, а также новую диджитал-платформу "Хайпометр. Чемпионат мира 2018", которая призвана интегрировать разнообразный футбольный и околофутбольный контент.

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