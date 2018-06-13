Пресс-конференция, посвященная ЧМ-2018 по футболу на "Матч ТВ". Видеотрансляция завершена

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная планам телеканала "Матч ТВ" по освещению чемпионата мира по футболу в России и презентации диджитал-платформы "Хайпометр. Чемпионат мира 2018".

Главный продюсер телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан, футбольный эксперт "Матч ТВ", лучший бомбардир сборной России по футболу Александр Кержаков, ведущий и комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев и специалист диджитал-департамента компании "Газпром-медиа развлекательное телевидение" Евгений Галимский представляют концепцию вещания "Матч ТВ" в телеэфире и интернете во время ЧМ-2018, новую высокотехнологичную студию, построенную специально к турниру, футбольных экспертов канала, а также новую диджитал-платформу "Хайпометр. Чемпионат мира 2018", которая призвана интегрировать разнообразный футбольный и околофутбольный контент.