Клубы "Ленинградец" и "Звезда" подали заявки для участия в ПФЛ

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) получил документы от клубов "Ленинградец" и пермской "Звезды" для участия в чемпионате второго дивизиона. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

Ранее сообщалось, что "Ленинградец" из Ленинградской области намерен получить профессиональный статус вместо расформированного "Тосно". Вместо "Амкара", который решением РФС не прошел лицензирование, в Перми планируется заявить в чемпионат Профессиональной футбольной лиги, проводящей турнир во втором дивизионе, "Звезду".

"Документы от "Ленинградца" у нас есть. Из Перми предварительные документы уже направлены", - сказал Летин.

Согласно внештатной процедуре лицензирования, клубы до 14 июня могут подать документы для прохождения лицензирования. 22 июня комиссия РФС должна выдать заключения по поводу предоставления лицензий.

Ранее источник в "Амкаре" сообщил ТАСС, что в среду руководство пермского клуба объявит сотрудникам и футболистам команды о закрытии команды. "Звезда" выступала с 1932 по 1996 годы, лучшее ее достижение - третье место в первой лиге зоны "Центр". Сообщается, что президентом возрождающегося клуба будет бывший игрок "Амкара" Алексей Попов, а главным тренером - лучший бомбардир "Амкара" за всю его историю Константин Парамонов.