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Гендиректор "Ювентуса" назвал покупку футболиста ЦСКА Головина более чем вероятной

Спорт
13 июня, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Как сообщалось ранее, Головин близок к переходу в "Ювентус"

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Александр Головин

Александр Головин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Переход футболиста московского ЦСКА и сборной России Александра Головина в туринский "Ювентус" является более чем вероятным. Такое мнение высказал генеральный директор итальянского клуба Беппе Маротта, слова которого приводит портал Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

"Головин? Такое развитие событий более чем вероятно", - ответил Маротта на вопрос о том, перейдет ли 22-летний российский полузащитник в "Ювентус".

Как сообщалось ранее, Головин близок к переходу в "Ювентус". Сам футболист уже дал согласие на этот трансфер. "Ювентус" ведет переговоры с ЦСКА. Итальянцы предлагают за игрока €18 млн, армейцы не готовы расставаться с Головиным меньше чем за €25 млн.

Ранее британские СМИ сообщали, что интерес к Головину проявляют лондонские "Арсенал" и "Челси". Французская радиостанция RMC Sport сообщала, что "Монако" также заинтересован в трансфере российского полузащитника.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Головин вошел в состав сборной России на чемпионат мира 2018 года.

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