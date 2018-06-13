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Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика

Спорт
13 июня, 13:53 UTC+3

Единственным конкурентом была заявка Марокко

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Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Единственным конкурентом была заявка Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку - 134, один человек воздержался при голосовании.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым, на котором сыграют 48 сборных. Возможно, таковым станет уже мировое первенство в Катаре через четыре года. Администрация ФИФА не против такого шага, организация обсудит такую возможность с местным оргкомитетом. Увеличив количество участников чемпионата мира до 48 команд, ФИФА сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал с 2002 года.

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Турнир 2026 года задействует 23 города: в Мексике - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде - Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США - Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. При этом организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов.

В Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м - США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.

Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, ранее они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.

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