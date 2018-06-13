Инфантино объявил об участии в выборах главы ФИФА в 2019 году

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Действующий глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино примет участие в выборах президента организации в 2019 году. Об этом он объявил на конгрессе ФИФА в Москве.

"Хочу объявить, что в будущем году выдвину свою кандидатуру на повторное избрание", - сказал Инфантино.

Выборы главы ФИФА в 2019 году пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая - заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов.

Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление организации.