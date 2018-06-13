Марокко продолжит работу, чтобы в будущем претендовать на организацию ЧМ по футболу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Марокко продолжит работать, чтобы в один день осуществить свою мечту - организовать чемпионат мира по футболу. Об этом заявил на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) президент Королевской марокканской футбольной федерации Фузи Лекьяа.

Конгресс ФИФА в среду выбрал хозяевами чемпионата мира 2026 года США, Канаду и Мексику. Единственным конкурентом совместной заявки было Марокко.

"От имени Королевской марокканской футбольной федерации хотел бы поздравить коллег из федераций США, Канады и Мексики и пожелать им удачи. Хотел бы поздравить ФИФА с проведением обновленного процесса выбора, длительного, богатого деталями. Господин президент ФИФА (Джанни Инфантино), поздравляю с тем, что вам удалось осуществить. Хочу подчеркнуть стремление нашей страны продолжить работу, чтобы реализовать нашу мечту - организовать чемпионат мира", - заявил после выборов Лекьяа.

Марокканцы в пятый раз проиграли выборы за право провести чемпионат мира. Ранее они претендовали на турниры 1994, 1998, 2006 и 2010 годов.