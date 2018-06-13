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Сергей Томаров назначен на пост главного тренера "Уфы"

Спорт
13 июня, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Контракт со специалистом рассчитан на три года

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ТАСС, 13 июня. Сергей Томаров утвержден на посту главного тренера футбольного клуба "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 36-летним специалистом рассчитан на три года. Предыдущим главным тренером клуба был Сергей Семак, который по окончании минувшего сезона возглавил санкт-петербургский "Зенит".

В прошлом сезоне "Уфа" заняла шестое место в чемпионате России. В сезоне-2018/19 клуб впервые в истории выступит в еврокубке, команда стартует в розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда.

Томаров с 2011 года входит в тренерский штаб "Уфы".

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