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Тренер: сборная Нигерии физически готова к стартовой игре на ЧМ-2018 с хорватами

Спорт
13 июня, 14:45 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 13, июня. /ТАСС

Сборная Нигерии в первом матче на чемпионате мира сыграет 16 июня против хорватов в Калининграде

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Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор

© Денис Абрамов/ТАСС

ЕССЕНТУКИ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Нигерии физически готовы к стартовой игре на чемпионате мира в России с командой Хорватии, осталось подтянуть технику и тактику. Об этом журналистам рассказал главный тренер африканской команды Гернот Рор.

Сборная Нигерии в первом матче на чемпионате мира сыграет 16 июня против хорватов в Калининграде.

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"Я думаю, команда сейчас готова. Я наблюдал вчера очень хорошую тренировку. После мы с коллегами обсудили, что теперь команда кажется готовой. У нас сегодня будет две тренировки, и я думаю, что мы вновь увидим, что они в форме", - сказал Рор журналистам на базе в Ессентуках, где тренируется команда.

"Я считаю, физически мы готовы, с точки зрения техники - будем готовы. У нас есть еще три дня, чтобы поработать над тактикой. И надеюсь, что в субботу все выложатся на 100%. Самое главное, чтобы не было травм", - добавил тренер.

В свою очередь капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел отметил, что физически многие игроки прогрессируют. "Нам нужно продолжать упорно трудиться, нам нужно продолжать тренироваться и делать именно то, что мы хотим и о чем просит нас тренер", - отметил полузащитник.

Нигерийцы также в группе D сыграют также с командами Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт- Петербург).

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