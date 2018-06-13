Инфантино: миллион преимуществ работы во главе ФИФА компенсирует тысячи ее недостатков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Джанни Инфантино заявил, что ему непросто возглавлять такую огромную организацию, как Международная федерация футбола (ФИФА), однако в своей работе он видит гораздо больше плюсов, чем недостатков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам конгресса, на котором объединенная заявка США, Канады и Мексики победила в борьбе за право принять чемпионат мира 2026 года.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, на конгрессе в Москве он объявил, что в следующем году будет переизбираться на новый срок. "Жалел ли я, что стал президентом ФИФА? Да, каждый день сотню тысяч раз. Но при этом каждый же день я нахожу миллион причин продолжать работу", - сказал Инфантино.

"Я хочу пойти еще на четыре года, потому что верю в то, что делаю, в то, что могу сделать для ФИФА. Я верю в людей, которые работали со мной последние два года. Я верю в то, что вижу в глазах в Мьянме, Руанде, когда они играют с мячом. Считаю и чувствую сильную поддержку многих людей в мире, которые хотят, чтобы ФИФА была сильной, помогала им решать свои вопросы", - добавил он.

Глава ФИФА отметил, что у него пока нет программы развития организации на следующий президентский срок, однако он понимает, какие шаги необходимо предпринять в будущем.

"Считаю, что ФИФА должна продолжить работать, но только в сотрудничестве с конфедерациями. У меня была программа, которая предполагала увеличение суммы на инвестирование в футбол в четыре раза. И уже сейчас мы можем констатировать, что это не только будет реализовано, но и приумножено. У нас обязательно будут новые программы, которые будут направлены на развитие футбола", - подчеркнул он.

Выборы главы ФИФА в 2019 году пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая - заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов.