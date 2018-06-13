Волейболист петербургского "Зенита" кубинец Камехо получил гражданство РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Игрок волейбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) кубинец Ореоль Камехо получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Камехо Дарати Ореола, родившегося 22 июля 1986 г. на Кубе", - говорится в тексте указа.

Согласно информации на официальном сайте петербургского волейбольного клуба "Зенит", 31-летний Камехо до перехода в эту команду ранее в разные годы играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре, а также в России - за новосибирской "Локомотив" в 2013 - 2015 гг. Со сборной Кубы он становился бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007), а также обладателем Кубка Америки (2008). Среди его достижений на клубном уровне - серебряный призер чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (2013/2014), чемпионата мира среди клубных команд (2013), финалист Кубка России (2014).