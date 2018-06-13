Глава УЕФА поприветствовал решение Инфантино переизбираться на новый срок во главе ФИФА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поприветствовал решение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбираться на новый срок. Соответствующее заявление он сделал журналистам после окончания конгресса ФИФА, который прошел в Москве в среду.

Именно на конгрессе Инфантино, который возглавил организацию в феврале 2016 года, объявил о намерении переизбираться на новый четырехлетний срок.

"Хорошо ли это для ФИФА? Очень хорошо", - сказал Чеферин.

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино после конгресса отметил, что у него пока не готова программа развития ФИФА на следующий срок, однако он понимает, в каком направлении необходимо развиваться организации.

"Я могу говорить только о себе и УЕФА, я не могу говорить об идеях главы ФИФА, особенно о тех, к которым я не имею отношения. Если он поделится ими со мной и если это пойдет на пользу, то я полностью поддержу, если же у меня будет иной взгляд, то нет", - отметил президент УЕФА.