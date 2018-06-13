Инфантино рассказал, как отец делился с ним эмоциями от игры Яшина

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, как отец познакомил его с игрой легендарного отечественного вратаря Льва Яшина. Это произошло на презентации документального фильма "Лев Яшин №1" в Доме кино Союза кинематографистов России, передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, для меня огромное удовольствие посмотреть этот фильм вместе с вами, - поприветствовал присутствовавших Инфантино. - Я разделяю те эмоции, которые у вас в сердце, мы все здесь собрались, чтобы посмотреть фильм о великом вратаре. Лев Яшин был не просто великим голкипером, но и настоящей звездой, легендой".

"К сожалению, лично я не видел его матчей, но я помню, когда еще мальчишкой общался с отцом, он рассказывал о невероятном вратаре, одетом во все черное, который вытаскивал самые сложные мячи, - продолжил швейцарец. - Завтра начинается чемпионат мира по футболу, а сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть фильм об этом великом вратаре. Я снимаю шляпу перед вдовой Льва Яшина и перед всеми вами. Гордитесь Львом Яшиным, гордитесь Россией, и всего вам хорошего".

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.