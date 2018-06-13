Клуб КХЛ "Барыс" подписал контракт со шведским нападающим Петерссоном

ТАСС, 13 июня. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" подписал контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Хоккейный клуб "Барыс" официально объявляет о заключении контракта со шведским нападающим Андре Петерссоном. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Петерссон выступает в КХЛ с 2014 года. Прошлый сезон 27-летний форвард провел в "Авангарде", где в 40 матчах регулярного чемпионата набрал 27 очков (10 шайб + 17 передач).