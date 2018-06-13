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Клуб КХЛ "Барыс" подписал контракт со шведским нападающим Петерссоном

Спорт
13 июня, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года

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ТАСС, 13 июня. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" подписал контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Хоккейный клуб "Барыс" официально объявляет о заключении контракта со шведским нападающим Андре Петерссоном. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Петерссон выступает в КХЛ с 2014 года. Прошлый сезон 27-летний форвард провел в "Авангарде", где в 40 матчах регулярного чемпионата набрал 27 очков (10 шайб + 17 передач).

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