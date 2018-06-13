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"Краснодар", "Локомотив" и "Зенит" выполнили условия договора fair play

Спорт
13 июня, 19:07 дата обновления: 13 июня, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Соответствующими требованиям соглашений УЕФА также были признаны "Рома" и "Монако"

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ТАСС, 13 июня. Российские футбольные клуба "Краснодар", московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит" выполнили условия договора по соответствию финансовому fair play. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Данное решение было принято следственной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов под председательством Ива Летерма. "Зенит" и "Рубин" были подвергнуты санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, "Локомотив" - в 2015-м. Согласно правилам, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения.

"Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю подтверждает, что "Краснодар", "Локомотив", "Монако", "Рома" и "Зенит" были признаны соответствующими требованиям соглашений. В результате, эти освобождены от режима мирового договора", - говорится в сообщении.

"Локомотив", ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, в сезоне-2018/19 выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, "Краснодар", занявший четвертое место, сыграет в групповом этапе Лиги Европы, "Зенит", ставший пятым, - в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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