Анохин считает, что случай банкротства "Амкара" не последний для футбольных клубов страны

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Случай банкротства пермского "Амкара" не последний для российских футбольных клубов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил ТАСС, что организация не выдала лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. Также он сообщил, что "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге.

"К сожалению, в России происходит перестройка экономики и нашей жизни, - считает Анохин. - Она меняется, надо понимать, что это происходит с футболом и его финансированием. Мы привыкли, что оно бюджетное. Футболисты не хотели играть, потому что думали, что деньги будут всегда, всегда будут зарплаты".

"Жизнь поменялась, пришла рыночная экономика и это хорошо, - продолжил собеседник ТАСС. - Жаль, что у нас пропадают уникальные профессиональные команды. Уверен, что сама жизнь позволит нам поднимать местные школы и футболистов. Надеюсь, что в Перми появится школа федерального значения, которая сможет перерасти в федеральную команду".

"Уверен, что случай с "Амкаром" не последний. Задача РФС - посмотреть меняющийся мир и предложить систему соревнований, которая сможет удовлетворить всех", - заключил Анохин.

Помимо "Амкара", о прекращении своего существования объявил в межсезонье и обладатель Кубка России "Тосно" из Ленинградской области, вылетевший по итогам чемпионата России из премьер-лиги.