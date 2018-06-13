"Рубин" нарушил условия договора с УЕФА по соответствию финансовому fair play

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Казанский "Рубин" нарушил условия договора с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по соответствию финансовому fair play. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело ФК "Рубин" в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18", - говорится в сообщении.

"Рубин" был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.