Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве открылась выставка, посвященная футболу

Спорт
13 июня, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Экспозиция состоит из 60 работ, созданных художниками из России, Германии, Голландии, Испании и других стран мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Выставка "Ball in art/Мяч в искусстве", приуроченная к чемпионату мира 2018 года, открылась в московском парке "Зарядье" в среду. Выставка будет открыта до 23 июля 2018 года.

"Для меня великая честь представить нашу выставку в таком чудесном парке. Она готовилась около шести месяцев. <...> Мы посчитали, что это нужно сделать и художники поддержали нас просто мгновенно", - сказала автор идеи выставки Елена Крафт. Поздравить организаторов с открытием экспозиции приехали также спортсмены и чемпионы России.

На выставке представлено 60 работ более 20 художников из России, Германии, Голландии, Испании и других стран мира. Также пройдет иммерсивное шоу: голландец Матиу Кломп даст возможность зрителю наблюдать за процессом создания скульптуры из стретч-пленки в режиме реального времени.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, начнется в 18:00 14 июня на стадионе "Лужники".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
2
Сеть "Теремок" закрывает свои рестораны в США
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Путин освободил Клименко от должности советника президента
7
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости