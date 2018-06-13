В Москве открылась выставка, посвященная футболу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Выставка "Ball in art/Мяч в искусстве", приуроченная к чемпионату мира 2018 года, открылась в московском парке "Зарядье" в среду. Выставка будет открыта до 23 июля 2018 года.

"Для меня великая честь представить нашу выставку в таком чудесном парке. Она готовилась около шести месяцев. <...> Мы посчитали, что это нужно сделать и художники поддержали нас просто мгновенно", - сказала автор идеи выставки Елена Крафт. Поздравить организаторов с открытием экспозиции приехали также спортсмены и чемпионы России.

На выставке представлено 60 работ более 20 художников из России, Германии, Голландии, Испании и других стран мира. Также пройдет иммерсивное шоу: голландец Матиу Кломп даст возможность зрителю наблюдать за процессом создания скульптуры из стретч-пленки в режиме реального времени.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, начнется в 18:00 14 июня на стадионе "Лужники".