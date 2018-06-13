УЕФА закрыл дело о нарушении финансового fair play в отношении ПСЖ

ТАСС, 13 июня. Следственная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов прекратила расследование в отношении французского клуба "Пари Сен-Жермен" по делу о нарушении финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов постановила прекратить расследование в отношении ПСЖ, - говорится в сообщении пресс-службы. - Такое решение было принято после подробного рассмотрения трансферных контрактов и анализа соответствующих управленческих счетов, которые подтвердили, что эти сделки соответствуют правилам лицензирования и финансового fair play УЕФА. Кроме того, палата пришла к выводу, что результат безубыточности клуба остается в пределах допустимых отклонений за финансовые периоды, заканчивающиеся в 2015, 2016, 2017 годах. Финансовое влияние трансферной активности клуба с лета 2017 года до предстоящего трансферного окна и соблюдение требований безубыточности в 2018 году будут оставаться под пристальным вниманием и будут изучены в ближайшие недели".

ПСЖ летом 2017 года пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители французского клуба.

Следственная палата оштрафовала "Марсель" на 100 тысяч евро за нарушение требования безубыточности за период 2017-2018, клуб останется под контролем и на следующий сезон. Турецкий "Галатасарай" и израильский "Маккаби" не выполнили требование безубыточности и согласились заключить мировые соглашения. На сезон-2018/19 также сохраняются мировые соглашения с "Астаной" (Казахстан), "Трабзонспором", "Бешикташем", "Фенербахче" (все - Турция), "Интером" (Италия), "Порту" (Португалия).

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.