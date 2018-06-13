Легкоатлет Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в Остраве

ТАСС, 13 июня. Российский легкоатлет Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в чешской Остраве.

Лысенко со второй попытки преодолел высоту 2,36 м, однако с трех попыток не смог взять 2,38 м. Лысенко показал лучший результат сезона среди российских спортсменов. Выиграл катарский прыгун Мутаз Эсса Баршим (2,38). Третье место занял сириец Маджид Газаль (2,25).

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем ЧМ-2018 в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В мае он также стал вторым на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине и Осло, уступив только Баршиму.