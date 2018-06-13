Карякин занимает третье место после шести туров на шахматном турнире в Бельгии

ТАСС, 13 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает третье место после шести туров на этапе Гран-тура в бельгийском Лёвене.

В четвертом туре американец Уэсли Со белыми фигурами победил голландца Аниша Гири, американец Фабиано Каруана белыми - соотечественника Хикару Накамуру, вничью завершились партии между армянином Левоном Ароняном и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Карякиным и индийцем Вишванатаном Анандом, французом Максимом Вашье-Лагравом и россиянином Александром Грищуком. В пятом туре Со черными победил Грищука, Аронян черными - Гири, Ананд белыми - Каруану, вничью сыграли Мамедьяров и Карякин, Накамура и Вашье-Лаграв. В шестом туре Мамедьяров черными победил Каруану, Вашье-Лаграв белыми - Ананда, Накамура черными - Грищука, вничью завершились партии между Со и Ароняном, Карякиным и Гири.

После шести туров лидирует Со с 10 очками, следом идут Аронян (8), Карякин, Мамедьяров, Вашье-Лаграв (по 7), Накамура (6), Гири, Грищук, Ананд (по 4), Каруана (3).

Призовой фонд бельгийского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. В течение первых трех дней гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы, в последние два сыграют 18 туров в блиц. Турнир завершится 16 июня.