Власти Нижегородской области ожидают выхода "Олимпийца" в РФПЛ в течение двух сезонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ожидают выхода клуба "Олимпиец" в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) в ближайшие два сезона благодаря строительству стадиона к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил в среду журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин.

Клуб "Олимпиец" основан 1 июня 2015 года, сейчас выступает в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион чемпионата России - прим. ТАСС).

"Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе - абсолютно неправильно. Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу. Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт [выхода в РФПЛ] один-два года. То есть в следующий, либо через сезон", - сказал он.

Новый стадион "Нижний Новгород" построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияние двух крупных рек - Волги и Оки. Отсюда открывается вид на кремль, расположенный на противоположном берегу реки. Облик стадиона выдержан в классическом стиле в бело-сине-голубой цветовой гамме, которая строится на ассоциациях с темами Волжской природы - воды и ветра. Крыша из металлоконструкций весом более 11 тыс. тонн придает ему массивности, но в тоже время фасад и полупрозрачных кровля, по задумке авторов строительства, добавляют в его облик легкость и воздушность.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе "Нижний Новгород" состоятся игры группового этапа Швеция - Южная Корея, Аргентина - Хорватия, Англия - Панама и Швейцария - Коста- Рика. Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.