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Ефимова выиграла заплыв на 50 м брассом на этапе "Маре Нострум" в Испании

Спорт
13 июня, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Россиянин Олег Костин занял второе место в заплыве на 50 м баттерфляем

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ТАСС, 13 июня. Россиянка Юлия Ефимова стала победительницей заплыва на 50 м брассом на этапе серии "Маре Нострум", который проходит в Барселоне.

Ефимова показала результат 30,43 секунды. Второе место заняла американка Молли Ханнис (30,75), третье - американка Кэти Мэйли (31,15). Александр Красных стал вторым на 400 м вольным стилем (3.48,65). Выиграл японец Наито Эхара (3.48,39), третье место занял датчанин Хенрик Кристиансен (3.50,10).

Россиянин Олег Костин занял второе место в заплыве на 50 м баттерфляем (23,42). Победителем стал украинец Андрей Говоров (23,22), третьим - белорус Евгений Цуркин (23,52). Анастасия Фесикова заняла третье место в заплыве на 100 м на спине (59,91). Выиграла американка Кэйтлин Бейкер (58,77), второе место заняла датчанка Ми Нильсен (59,57).

Антон Чупков стал вторым в заплыве на 100 м брассом (59,92), первое место занял японец Ясухиро Косеки (59,01), третье - голландец Арно Камминга (1.00,08). Мария Каменева стала третьей на 50 м вольным стилем (25,04), выиграла канадка Тэйлор Рак (24,68), второе место заняла голландка Ким Буш (24,95). Дарья Чикунова стала третьей на 200 м брассом (2.25,04). Выиграла японка Канако Ватанабэ (2.23,09), второй стала Джессика Валь Монтеро (2.25,03).

Светлана Чимрова стала второй на 100 м баттерфляем (57,53). Выиграла заплыв японка Рикако Икэ (56,40), третьей - шведка Луизе Ханссон (58,96). Кирилл Пригода стал третьим на 200 м в комбинации (2.01,61). Выиграл американец Гуннар Бентц (2.0,69), второе место занял венгр Давид Веррасто (2.01,23).

Соревнования завершатся в четверг. Третий этап пройдет в Монако (16-17 июня).

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