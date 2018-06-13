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Российские волейболистки проиграли сборной Польши в матче Лиги наций

Спорт
13 июня, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу польской команды

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ТАСС, 13 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Польши во втором матче пятого тура Лиги наций, который проходит в Польше.

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Волейболистки сборной России проиграли бразильянкам в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу польской команды. Следующий матч россиянки проведут 14 июня против сборной Японии.

После 14 матчей на турнире сборная России занимает девятое место, набрав 21 очко, ранее россиянки лишились шансов на выход в "Финал шести", команда Польши - седьмое (22). В "Финале шести" выступят сборные США, Бразилии, Нидерландов, Сербии и Турции, а также команда Китая, как организатор турнира.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.

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