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"Атлетико" продлил контракт с футболистом сборной Уругвая Хименесом

Спорт
13 июня, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Соглашение с 23-летним Хименесом рассчитано на пять лет

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ТАСС, 13 июня. Мадридский "Атлетико" продлил соглашение с защитником сборной Уругвая по футболу Хосе Марией Хименесом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с 23-летним Хименесом рассчитано на пять лет. "Я очень рад и ценю доверие клуба", - сказал Хименес.

Защитник провел 134 матча за "Атлетико", забив шесть голов. В составе "Атлетико" Хименес стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и победителем Лиги Европы.

Хименес вошел в состав сборной Уругвая на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На мировом первенстве команда Уругвая сыграет в группе A против сборных Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).

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