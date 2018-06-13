СМИ: бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт покинет "Дарюшшафаку"

ТАСС, 13 июня. Американский специалист Дэвид Блатт уйдет с поста главного тренера турецкого баскетбольного клуба "Дарюшшафака". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sportando.

По информации издания, клуб может также покинуть генеральный менеджер Митат Демирель. Ранее сообщалось, что Блатт может возглавить московский ЦСКА, однако он хочет продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Блатт работает с "Дарюшшафакой" с 2016 года, под его руководством она выиграла Кубок Европы 2018 года. С 2006 по 2012 год Блатт возглавлял сборную России по баскетболу, под его руководством она стала чемпионом Европы 2007 года.