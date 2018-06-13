Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт покинет "Дарюшшафаку"

Спорт
13 июня, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Клуб может также покинуть генеральный менеджер Митат Демирель

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июня. Американский специалист Дэвид Блатт уйдет с поста главного тренера турецкого баскетбольного клуба "Дарюшшафака". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sportando.

По информации издания, клуб может также покинуть генеральный менеджер Митат Демирель. Ранее сообщалось, что Блатт может возглавить московский ЦСКА, однако он хочет продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Блатт работает с "Дарюшшафакой" с 2016 года, под его руководством она выиграла Кубок Европы 2018 года. С 2006 по 2012 год Блатт возглавлял сборную России по баскетболу, под его руководством она стала чемпионом Европы 2007 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Сеть "Теремок" закрывает свои рестораны в США
6
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
7
Кудрин: часть показателей майских указов от 2012 года в экономике не достигнута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости