Реванш между боксерами Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября

ТАСС, 14 июня. Представители казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса договорились о проведении реванша между боксерами. Поединок в весовой категории до 72,6 кг состоится 15 сентября, сообщил промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя в Twitter.

"Счастлив сообщить, что бой состоится 15 сентября", - написал он, не сообщив о месте проведения поединка.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 13 июня 2018 г.

Первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился ничьей. Головкин должен был провести реванш с Альваресом в мае, но в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца дала положительный результат. В итоге вместо Альвареса 5 мая Головкин встретился с американцем Ванесом Мартиросяном, которого победил нокаутом во втором раунде, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC). 7 июня казахстанца лишила титула Международная боксерская федерация (IBF) за отказ встретиться с ее первым номером рейтинга, украинцем Сергеем Деревянченко.

Головкин остается чемпионом мира по версиям WBA, WBC и Международной боксерской организации (IBO). На его счету 38 побед (34 - нокаутом) и одна ничья на профессиональном ринге. В активе Альвареса 49 побед (34 - нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.