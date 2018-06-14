Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Призер ОИ Никитин перешел в профессиональный бокс и планирует провести реванш с Конланом

Спорт
14 июня, 8:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

28-летний спортсмен, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в своем активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Владимир Никитин перешел в профессиональный бокс и планирует провести реванш с ирландцем Майклом Конланом. Об этом Никитин сообщил ТАСС.

"Я официально подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Дебют пройдет 14 июля, думаю, через четыре боя у нас будет реванш", - сказал Никитин.

28-летний Никитин, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в своем активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы.

Никитин победил Конлана в четвертьфинальном поединке Олимпийских игр 2016 года, сам бой и решение судей относительно его победителя вызвали скандальную реакцию боксерского сообщества и самого ирландского боксера. Впоследствии Конлан неоднократно говорил о том, что судьи совершили ошибку, отдав победу Никитину.

Ирландец после Игр в Бразилии перешел в профессиональный бокс. На его счету семь побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
6
Кабмин рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости