Волейболист Камехо заявил о желании играть за сборную России после получения гражданства

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кубинский волейболист Ореоль Камехо заявил о желании выступать за сборную России после получения российского гражданства. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В среду Камехо получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

"В первую очередь хочу сказать, что я очень рад и доволен, что получил российский паспорт, - сказал Камехо. - Получения гражданства России - это очень позитивный шаг вперед для моей будущей карьеры, я очень горд и рад тому, что получил российский паспорт. Россия - это очень важная для меня страна, я провел здесь четыре года, выступал за команды из разных городов, везде мне было очень комфортно. Везде меня принимали душевно и позитивно, за эти долгие годы я полностью адаптировался к России".

Камехо также отметил красоту Санкт-Петербурга, в котором он в настоящий момент проживает и выступает за местный клуб "Зенит". "Конечно, климат и культура Кубы и Российской Федерации очень сильно различаются, тем не менее я очень быстро почувствовал себя здесь своим, - отметил 31-летний волейболист. - И моей семье в России, конечно, тоже очень комфортно. Разумеется, из всех российских городов Санкт-Петербург стоит у нас особняком, потрясающе красивое место!"

"Что касается российской сборной, то это одна из лучших команд Европы и мира. Разумеется, для меня стало бы большой честью защищать ее цвета. Если меня привлекут в российскую сборную, я буду на каждой тренировке, в каждом матче делать все от меня зависящее, чтобы приносить пользу такой замечательной стране, как Россия", - добавил спортсмен, который стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2017/18.

Ореоль Камехо до перехода в "Зенит" в разные годы играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре, а также в России за новосибирской "Локомотив" (2013-2015). Со сборной Кубы он становился бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007), а также обладателем Кубка Америки (2008). На клубном уровне он стал серебряным призером чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (сезон-2013/14), чемпионата мира среди клубных команд (2013), финалистом Кубка России (2014).