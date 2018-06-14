Федерация: Камехо сможет играть за сборную России после смены спортивного гражданства

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Волейболист санкт- петербургского "Зенита" Ореоль Камехо сможет играть за сборную России после смены спортивного гражданства. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Ранее 31-летнему Камехо было предоставлено гражданство России, а сам кубинский волейболист заявил о желании выступать за национальную сборную страны.

"Камехо сможет выступать за сборную, но ему необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства. Поэтому здесь важно, какое решение примет Международная федерация волейбола (ФИВБ). Спортсмен должен подать соответствующую заявку, а мы, как национальная федерация, также способствуем ее поступлению в ФИВБ", - сказал Яременко.

В сезоне-2017/18 Камехо стал серебряным призером чемпионата России.