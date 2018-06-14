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Мутко: решение отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике является разумным

Спорт
14 июня, 11:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Выборы организатора ЧМ-2026 прошли в среду в рамках конгресса ФИФА в Москве

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) отдать право проведения финальной части чемпионата мира 2026 года США, Канаде и Мексике является верным, поскольку одной стране сложно будет организовать турнир с участием 48 команд. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

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Выборы организатора ЧМ-2026 прошли в среду в рамках конгресса ФИФА в Москве. Совместная заявка США, Канады и Мексики получила 134 голоса, конкурировавшая с ней заявка Марокко - 65. В турнире будут участвовать 48 сборных.

"То, что турнир с таким количеством команд пройдет в экономически развитых странах с хорошим потенциалом, является правильным и разумным решением. Надо исходить из того, что в чемпионате мира будут участвовать 48 команд, это огромное количество, теперь провести турнир одной стране будет крайне сложно, - сказал Мутко. - Мы на 32 команды готовили 64 базы, представьте себе, что теперь это все надо будет умножать еще на два".

"Надо исходить из того, что это за страны. Это государства Северной Америки, которые находятся на одном материке, им это все легче организовывать. По организации, экономике и материальной базе США, Канада и Мексика более достойны турнира", - считает Мутко.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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