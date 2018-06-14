Нарушения "Рубином" договора по финансовому "фэйр-плей" не относятся к сезону-2017/18

ТАСС, 14 июня. Казанский "Рубин" нарушил условия договора с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по соответствию финансовому "фэйр-плей", однако нарушения относятся к периоду с 2014 года, а не к сезону-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду УЕФА сообщил, что следственная палата организации по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело "Рубина" в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. В сообщении отмечалось, что клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18.

"Нарушение относится ко всему контрольному периоду, начиная с 2014 года, а не к сезону-2017/18, как было ошибочно отмечено в ряде СМИ, - говорится в сообщении. - Перед началом сезона-2017/18 ФК "Рубин" оказался в непростой финансовой ситуации, руководство республики, спонсоры, менеджмент клуба сделали все возможное, чтобы финансовую ситуацию стабилизировать. В этом направлении проделана большая работа, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее, ждем ответ из арбитражной палаты, примем ее справедливое решение и впредь не допустим подобной ситуации".

"Рубин" был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового "фэйр-плей" на протяжении действия соглашения.

Проект финансового "фэйр-плей" был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.