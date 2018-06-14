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Месси опередил Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Спорт
14 июня, 12:11 UTC+3

Выйти в лидеры рейтинга 30-летнему аргентинцу помог новый контракт с "Барселоной", который был заключен сторонами в ноябре 2017 года

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 14 июня. Нападающий испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере опередил португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на русскоязычной версии сайта издания.

Выйти в лидеры рейтинга 30-летнему аргентинцу помог новый контракт с "Барселоной", который был заключен сторонами в ноябре 2017 года. Благодаря этому Месси опередил 33-летнего Роналду по совокупному заработку. Суммарный доход Месси за прошедший год составил $111 млн ($84 млн - зарплата и еще $27 млн - рекламный доход), Роналду - $108 млн ($61 млн - зарплата, $47 млн - доход с рекламы).

Третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты стал бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар ($90 млн), четвертым - французский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ($29,5 млн), пятым - форвард "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес ($26,9 млн), шестым - аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ($23,5 млн), седьмым - аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария ($22,6 млн), восьмым - одноклубник Ди Марии и Неймара 19-летний француз Килиан Мбаппе, который является самым молодым игроком в списке ($22,5 млн), девятым - еще один игрок ПСЖ - бразильский защитник Тиаго Силва ($22,4 млн), 10-м - колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес, на правах аренды выступающий за немецкую "Баварию" ($22,1 млн).

Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В составе каталонского клуба он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной своей страны он выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, команда завоевала серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Кроме этого, аргентинец три раза становился вторым в розыгрыше Кубка Америки (2007, 2015, 2016). Месси является капитаном сборной Аргентины на чемпионате мира, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. 
Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

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