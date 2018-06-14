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Ефремов: несколько клубов хотели бы войти в состав ФНЛ перед сезоном-2018/19

Спорт
14 июня, 12:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Изначально планировалось, что в чемпионате ФНЛ выступят 20 команд, при этом ни один из клубов не выбыл из лиги по спортивному статусу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ряд клубов хотели бы начать сезон-2018/19 в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС по телефону рассказал президент лиги Игорь Ефремов.

В среду глава отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил ТАСС, что пермский "Амкар" не получил лицензию для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги и ФНЛ. Также генеральный директор махачкалинского "Анжи" Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что клуб отправит в премьер-лигу пакет документов для участия в чемпионате России. Согласно регламенту турнира, "Анжи" должен занять место "Амкара" как команда-участница переходных матчей, занявшая наиболее высокое место в турнирной таблице.

"Мы предпринимаем все усилия, чтобы пустого окошка в лиге не осталось. Мы обсуждали с РФС, что такой вариант возможен. 19 - не самое удобное количество команд в лиге, уже есть несколько клубов, которые хотят занять место в ФНЛ, но давайте обсудим вопрос завтра", - сказал Ефремов.

Изначально планировалось, что в чемпионате ФНЛ выступят 20 команд, при этом ни один из клубов не выбыл из лиги по спортивному статусу, поскольку несколько клубов из второго дивизиона отказались выступать в ФНЛ, а выступавшие в прошлом сезоне "Кубань" и "Волгарь" не прошли лицензирование. Согласно календарю, сезон ФНЛ должен стартовать 17 июля.

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