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Игрок "Зенита": ситуаций с исчезновением клубов, как произошло с "Тосно", не должно быть

Спорт
14 июня, 13:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

Прошлый сезон чемпионата России Евгений Чернов провел в клубе из Ленинградской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ситуаций с исчезновением клубов, в которой оказался "Тосно", не должно быть в российском футболе, но сейчас уже нужно говорить не о прошлом, а о "Зените". Об этом журналистам заявил защитник "Зенита" Евгений Чернов.

Прошлый сезон чемпионата России футболист провел в клубе из Ленинградской области "Тосно". После сезона команда, выигравшая Кубок страны, объявила о прекращении существования из-за финансовых проблем.

"Отпуск провел отлично, в кругу семьи, съездили в Минск к друзьям и вернулись обратно. С "Тосно" произошла кошмарная ситуация, такого не должно быть в российском футболе, но давайте уже говорить о "Зените", все-таки я вернулся сюда. Сейчас у меня новый шанс, я очень рад, что Сергей Богданович Семак возглавил команду, поэтому постараюсь сделать все возможное, чтобы остаться в основе "Зенита", - сказал Чернов.

"Сейчас у нас на место левого защитника претендуют три человека, здоровая конкуренция, и это всегда здорово. У меня все отлично, прекрасное настроение, жду сборов с нетерпением", - добавил спортсмен.

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России "Тосно" занял 15-е место в турнирной таблице и должен был опуститься в Футбольную национальную лигу. "Зенит" расположился на пятой строчке, попав в Лигу Европы.

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