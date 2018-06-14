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Краевые власти подтвердили, что ФК "Кубань" будет переименован в "Екатеринодар"

Спорт
14 июня, 13:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, июня. /ТАСС

Перед клубом будет стоять задача выйти в Футбольную национальную лигу

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СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда подтвердил, что футбольный клуб "Кубань", испытывающий финансовые проблемы, к началу нового сезона будет переименован в "Екатеринодар". Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Сейчас этот клуб будет играть во втором дивизионе (Профессиональной футбольной лиге, ПФЛ - прим. ТАСС). Он будет называться "Екатеринодар", - сказал Долуда.

Он подчеркнул, что перед клубом стоит задача выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Вы все прекрасно понимаете, почему это происходит, долги сумасшедшие, и они тянут вниз. У нас есть инвесторы, которые готовы финансировать клуб, вкладывать серьезные деньги, но только чтобы не было вот этих долговых хвостов", - добавил замгубернатора.

Ранее стало известно, что "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги, где должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать его и под новым названием заявить для участия в ПФЛ. Прошедший сезон ФНЛ "Кубань" завершила на девятом месте.

Также сообщалось, что долги "Кубани" составляют около 3 млрд рублей, а задолженности перед игроками - от трех до пяти месяцев. Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция УФНС по Краснодару обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из- за долгов на сумму 288,4 млн рублей, в настоящее время в рамках дела о банкротстве в клубе введена процедура наблюдения.

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