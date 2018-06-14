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В Алуште завершился турнир "Российские корпоративные игры"

Спорт
14 июня, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Победители "Российских корпоративных игр" получили кубки и дипломы, а призеры были награждены медалями и зачислены в ряды общества "Трудовые резервы"

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ежегодные любительские соревнования "Российские корпоративные игры", приуроченные к празднованию Дня России, завершились в Алуште.

Состязания традиционно проходили на базе федерального спортивного центра "Крымский". В этом году турнир впервые прошел под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы", воссозданного по поручению президента РФ в марте 2018 года и объединившего предприятия промышленного, оборонно-промышленного и энергетического комплексов страны.

В Играх-2018 приняли участие свыше 1300 человек, представивших 79 предприятий России. В программу соревнований входило 25 спортивных дисциплин. В том числе, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, легкая атлетика, перетягивание каната и другие. Впервые были представлены инновационные и высокотехнологичные виды спорта - киберспорт и дрон-рейсинг. Также была представлена площадка для сдачи норм ГТО.

В этом году соревнования прошли в формате городского фестиваля корпоративного, массового и семейного спорта. В рамках открытой программы для жителей и гостей Крыма на центральном стадионе "Крымского" состоялись мастер-классы по здоровому питанию, открытые уроки по йоге, танцам и кросс-фиту.

Победители "Российских корпоративных игр" получили кубки и дипломы, а призеры были награждены медалями и зачислены в ряды общества "Трудовые резервы". Лидером в медальном зачете стала команда холдинга "Техмаш". Всего было разыграно 220 медалей и 55 кубков.

Федеральный центр "Крымский" будет реконструирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". На модернизацию объектов центра будет направлено порядка 2,4 млрд рублей. В частности, на базе учреждения планируется строительство 50-метрового бассейна и современного медико-восстановительного центра.

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