Марокко будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года

ТАСС, 14 июня. Марокко выставит кандидатуру на право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил министр спорта Рашид Тальби Алами, которого цитирует AFP.

"По поручению короля Мохаммеда VI мы подадим заявку на проведение чемпионата мира - 2030", - сказал министр.

Выборы места проведения ЧМ-2026 прошли в среду на конгрессе Международной федерации футбола в Москве. Совместная заявка США, Канады и Мексики получила 134 голоса, конкурировавшая с ней заявка Марокко - 65.

Марокко в общей сложности пять раз претендовала на проведение мирового первенства (1994, 1998, 2006, 2010, 2026). ЮАР является единственной африканской страной, принявшей чемпионат мира (2010).