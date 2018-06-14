Футболист ЦСКА Базелюк перешел в "СКА-Хабаровск" на правах аренды

ТАСС, 14 июня. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Константин Базелюк перешел в "СКА- Хабаровск" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Арендное соглашение со "СКА-Хабаровском", который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), рассчитано до окончания сезона-2018/19.

Нападающий ранее выступал за хабаровский клуб в сезоне-2015/16. Базелюк является воспитанником ЦСКА, за основную команду клуба он играет с 2013 года. Прошлый сезон 25-летний форвард провел в аренде в чешском клубе "Зброёвка", за который сыграл 12 матчей и забил один гол.