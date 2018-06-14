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Аргентинские заключенные устроили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

Спорт
14 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Городской суд Пуэрто-Мадрина не принял к рассмотрению заявление заключенных

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ТАСС, 14 июня. Аргентинские заключенные устроили голодовку в тюрьме города Пуэрто-Мадрин, чтобы им позволили смотреть матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Publimetro.

"Мы приняли решение не принимать пищу, пока нам не починят телевизионный кабель. Мы не отступим пока не получим возможность смотреть матчи чемпионата мира. Прошло уже три дня с тех пор, как наш телевизор неисправен. Руководство тюрьмы до сих пор не решило нашу проблему", - говорится в заявлении заключенных.

По информации портала, городской суд Пуэрто-Мадрина не принял к рассмотрению заявление заключенных.

Первую игру на турнире сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" против команды Исландии. 21 июня южноамериканцы в Нижнем Новгороде сыграют со сборной Хорватии, а 26 июня в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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