ЦСКА продлил контракт с баскетболистом Курбановым

ТАСС, 14 июня. Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 31-летним баскетболистом подписан по схеме "2+1".

"Очень рад, что остаюсь в родной для себя команде. Я москвич, воспитанник "молодежки" ЦСКА, а потому выступление в красно-синих цветах для меня всегда вызывало особые чувства. Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за доверие. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь армейцам прийти к новым большим победам", - сказал Курбанов после подписания контракта.

"Много лет назад, уходя в питерский "Спартак", Никита заверил, что уходит, чтобы вернуться в ЦСКА более сильным игроком. Он, действительно, через несколько сезонов вернулся сильнее, мощнее, увереннее в себе. Сегодня он продлевает контракт с клубом, а это, в свою очередь, добавляет всем нам уверенности в завтрашнем дне", - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Вместе с клубом Курбанов стал чемпионом Евролиги в 2016 году и трижды чемпионом Единой лиги ВТБ (2016, 2017, 2018).