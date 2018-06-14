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ЦСКА продлил контракт с баскетболистом Курбановым

Спорт
14 июня, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Контракт с 31-летним баскетболистом подписан по схеме "2+1"

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ТАСС, 14 июня. Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 31-летним баскетболистом подписан по схеме "2+1".

"Очень рад, что остаюсь в родной для себя команде. Я москвич, воспитанник "молодежки" ЦСКА, а потому выступление в красно-синих цветах для меня всегда вызывало особые чувства. Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за доверие. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь армейцам прийти к новым большим победам", - сказал Курбанов после подписания контракта.

"Много лет назад, уходя в питерский "Спартак", Никита заверил, что уходит, чтобы вернуться в ЦСКА более сильным игроком. Он, действительно, через несколько сезонов вернулся сильнее, мощнее, увереннее в себе. Сегодня он продлевает контракт с клубом, а это, в свою очередь, добавляет всем нам уверенности в завтрашнем дне", - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Вместе с клубом Курбанов стал чемпионом Евролиги в 2016 году и трижды чемпионом Единой лиги ВТБ (2016, 2017, 2018).

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