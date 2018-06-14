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Глава ОКР Поздняков сохранил пост президента Европейской конфедерации фехтования

Спорт
14 июня, 21:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Поздняков вошел в совет Европейской конфедерации фехтования в 2008 году, в период с 2009-го по 2013-й он был вице-президентом организации

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Глава ОКР Станислав Поздняков

Глава ОКР Станислав Поздняков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил ответ комиссии по этике Международной федерации фехтования (FIE), в котором говорится о том, что он может совмещать посты главы национального олимпийского комитета и президента Европейской конфедерации фехтования (EFC). Об этом Поздняков сообщил ТАСС.

Поздняков возглавил EFC в 2016 году, 29 мая нынешнего года он был избран президентом ОКР. Совмещение должностей оставалось под вопросом до решения комиссии по этике FIE.

"Сегодня утром я получил письмо из комиссии по этике FIE. В нем сообщается, что на заседании комиссии после изучения всех деталей дела было принято решение, что совмещение постов не приводит к конфликту интересов. Таким образом, я на вполне легальной основе могу продолжить работу на посту президента ОКР и Европейской конфедерации фехтования", - сказал Поздняков.

Поздняков вошел в совет Европейской конфедерации фехтования в 2008 году, в период с 2009-го по 2013-й он был вице-президентом организации, с 2012 года - членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования, в 2016 году россиянин был избран президентом Европейской конфедерации фехтования и первым вице- президентом Олимпийского комитета России. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и 10-кратным чемпионом мира по фехтованию на саблях.

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