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Карякин занимает четвертое место после девяти туров на шахматном турнире в Бельгии

Спорт
14 июня, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В четверг шахматисты сыграли заключительные три тура в быстрые шахматы

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает четвертое место после девяти туров на этапе Гран-тура, который проходит в бельгийском Лёвене.

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В четверг шахматисты сыграли заключительные три тура в быстрые шахматы. В седьмом туре Карякин обыграл армянина Левона Ароняна, российский гроссмейстер Александр Грищук победил индийца Вишванатана Ананда, американец Уэсли Со - соотечественника Хикару Накамуру, американец Фабиано Каруана - голландца Аниша Гири. Француз Максим Вашье-Лаграв и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграли вничью.

В восьмом туре Карякин сыграл вничью с Со, а Грищук - с Мамедьяровым. Аронян обыграл Каруану, Вашье-Лаграв - Гири, а Накамура - Ананда. В девятом туре Карякин проиграл Каруане. Вничью завершились партии между Грищуком и Гири, Ароняном и Вашье-Лагравом, а также Со и Анандом. Накамура обыграл Мамедьярова.

После девяти туров в таблице с 14 очками лидирует Со. Далее идут Аронян, Вашье-Лаграв (оба - 11 очков), Накамура, Карякин (оба - 10), Мамедьяров (9), Грищук (8), Каруана (7), Гири и Ананд (оба - 5).

Призовой фонд бельгийского этапа Гран-тура составляет 150 тысяч долларов. В течение первых трех дней гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы, в последние два сыграют 18 туров в блиц. Турнир завершится 16 июня.

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