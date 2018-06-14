Чимрова победила на этапе "Маре Нострум" в Испании в заплыве на 200 м баттерфляем

ТАСС, 14 июня. Россиянка Светлана Чимрова заняла первое место на дистанции 200 м баттерфляем на этапе серии "Маре Нострум", который завершился в испанской Барселоне.

Чимрова показала время 2 минуты 7,5 секунды. Второй стала венгерка Лилиана Шилаги (2.09,68), третьей - ее соотечественница Жужанна Якабош (2.09,83).

Кроме того, в четверг российские пловцы завоевали еще шесть медалей на соревнованиях. Анастасия Фесикова стала второй в заплыве на 50 м на спине (27,76). Первое место заняла датчанка Мия Нильсен (27,73), третье - финка Мимоза Джаллоу (27,84).

Дарья Чикунова финишировала третьей на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минута 7,37 секунды. Победу одержала американка Молли Ханнис (1.06,86), ее соотечественница Кэти Мейли (1.06,97) стала второй. Дарья Устинова стала второй в заплыве на 200 м на спине (2.08,39). Победу одержала канадка Рак Тейлор (2.07,96), третьей финишировала китаянка Сы Ло (2.11,09).

Александр Красных стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем (1.47,47). Он уступил японцу Кацухиро Мацумото (1.47,34), но опередил Велсона Сима (1.48,03) из Малайзии. Два российских пловца попали в тройку на дистанции 200 м брассом: Антон Чупков занял второе место (2.08,85), а Кирилл Пригода - третье (2.09,28). Победу на дистанции одержал японец Иппэй Ватанабэ (2.07,74).

Третий этап "Маре Нострум" пройдет в Монако 16-17 июня.