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Приз главы Карачаево-Черкесии разыграют на скачках в Черкесске

Спорт
15 июня, 10:26 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, июня. /ТАСС

В состязаниях примут участие жокеи на лошадях чистокровной верховой породы двух лет и старше

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ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Конноспортивные соревнования с призовым фондом 3 млн рублей, посвященные Дню России, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Ураза-байрам, пройдут 16 июня в Карачаево-Черкесии.

"Скачки пройдут на республиканском ипподроме в Черкесске. Забеги будут организованы на шесть дистанций, самая короткая из них составит 1 км, самая длинная - 2 км. На 1,8 км в честь Дня России будет разыгрываться 1 млн рублей - приз главы КЧР Рашида Темрезова, призовой фонд остальных пяти скачек по 400 тыс. рублей. Забег на 1,2 км посвятим празднику Ураза-байрам", - сообщил в пятницу ТАСС директор республиканского ипподрома Халис Мамаев.

В рамках скачек будут также организованы забеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, в частности, на дистанциях в 1,4 и 2 км разыграют призы, посвященные героям Великой Отечественной войны, и в честь ветеранов.

По данным оргкомитета соревнований, в состязаниях примут участие жокеи на лошадях чистокровной верховой породы двух лет и старше.

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