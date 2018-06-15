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РФПЛ не подтвердила информацию об изменении состава участников матча за Суперкубок России

Спорт
15 июня, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ЦСКА заменит прекративший существование "Тосно" в матче за Суперкубок с "Локомотивом"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) призвала болельщиков дождаться официального объявления о месте проведения и составе участников матча за Суперкубок России 2018 года. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заменит прекративший существование "Тосно" из Ленинградской области в матче за Суперкубок.

"В связи с появившимися в СМИ многочисленными новостями о местах проведения и составе участников матча за Суперкубок России по футболу, Российская футбольная премьер- лига сообщает, что достоверная информация о данной игре публикуется только на ее официальном сайте", - говорится в заявлении.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что матч за Суперкубок состоится 27 июля. В нем должны были принять участи чемпион РФПЛ московский "Локомотив" и обладатель Кубка страны "Тосно". В июне клуб из Ленинградской области прекратил свое существование из-за проблем с финансированием. Согласно действующему регламенту, место "Тосно" в Суперкубке должен занять серебряный призер чемпионата ЦСКА.

В мае исполнявший обязанности вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко заявил, что матч за Суперкубок России 2018 года может состояться на одном из стадионов, принимающих матчи чемпионата мира.

Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на "РЖД-Арене", чемпион России сезона-2016/17 "Спартак" одержал победу над обладателем Кубка страны "Локомотивом" со счетом 2:1.

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